Mara Venier “sparita” dal palinsesto Rai: ecco la sua reazione

Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta si è dimenticato di citare Domenica In e Mara Venier presentando i programmi del day time, ed è subito scoppiata una polemica.

Nella giornata in cui la Rai ha presentato i palinsesti completi della nuova stagione televisiva è esploso un piccolo “caso”. Tra conferme, addii e colpi di scena, c’è stato spazio anche per una solenne figuraccia. Con buona pace dei grandi successi di ascolti della diretta interessata, parlando dei programmi del day time il direttore di Rai 1 Stefano Coletta si è dimenticato di citare Domenica In e Mara Venier.

La “gaffe” del direttore di Rai 1 su Mara Venier

Sarà stata sicuramente una semplice dimenticanza, come ha poi lasciato intendere il manager Rai. Ma la Rete, si sa, non perdona e dalla gaffe alla polemica rovente il passo è breve. Anche perché, diciamolo, Mara Venier non è una conduttrice qualsiasi, ma la “Zia” acquisita di milioni di telespettatori, e con la sua personalità è stata capace di rilanciare in grande stile una domenica Rai che era diventata piuttosto scialba e piatta.

Tant’è. Il direttore di Rai Uno stava parlando del day time e si è completamente dimenticato di fare anche un solo cenno alla conduttrice, peraltro rilanciata da una Mediaset che ha voluto e saputo sfruttarne l’enorme potenziale a Tú sí que vales. Coletta ha cercato di rimediare in extremis citando Zia Mara poco prima di annunciare la conduzione del Festival di Sanremo da parte di Amadeus e Fiorello… ma ormai il danno era stato fatto.

Mara Venier, dal canto suo, al settimo cielo per i risultati raggiunti nei mesi scorsi, non nutre alcun astio. Anzi, è stata proprio lei, raggiunta dall’Adnkronos, a gettare acqua sul fuoco delle polemiche. La Nostra ha spiegato che Domenica In tornerà con una novità, una sorta di mini talk sul fatto della settimana, ha confessato che deve molto a Lamberto Sposini, suo storico amico, e ha ringraziato proprio Coletta per averla sempre sostenuta : “Mi è stato vicino nei momenti difficili. Quest’anno è stata duro, ho avuto anche momenti di crisi mia personale, sono andata avanti con il Coronavirus… Questo dimostra l’amore che io ho per la Rai”. Caso chiuso?

