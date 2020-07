Giulia De Lellis e Andrea Damante: in arrivo il primo figlio?

Sono molteplici le voci che vorrebbero la celebre influencer Giulia De Lellis col pancione. Ma cosa ci sarà di vero? Scopriamo insieme gli ultimi gossip.

È una delle coppie più seguite di tutta la penisola quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis. La loro favola ha fatto sognare un sacco di loro fan, i quali fremerebbero all’idea di vedere la bella Giulia in dolce attesa.

Leggi anche->Giulia De Lellis, possibile denuncia per truffa: cos’è successo?

Proprio così, uno degli argomenti più caldi di tutta l’estate è senza dubbio quello della possibile maternità della De Lellis. Sono molteplici i rumor che girano intorno ai due fidanzati e all’ipotetico primogenito. Si tratta di una bufala? Scopriamo insieme la verità.

Leggi anche->Giulia De Lellis fa impazzire Instagram, fisico mozzafiato in costume

L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono sulla bocca di tutti. Sono moltissimi i fan in visibilio all’idea di vedere Giulia incinta, e altrettanti sono i gossip i quali, spingendosi troppo oltre, addirittura insinuano che la possibile gravidanza sia già in corso. A quanto pare però, l’argomento di cronaca rosa più discusso del momento sembrerebbe non essere altro che una menzogna.

Leggi anche->Giulia De Lellis Andrea Damante sposi | un’amica | ‘Lei ha detto si’

Niente dolce attesa per Andrea e Giulia. Esatto, nessuna maternità, per il momento, all’orizzonte. Le intenzioni dei due sono però tutt’altro che ostili di fronte all’idea di allargare la famiglia più avanti nel tempo. Perciò non è il momento di gettare la spugna: tutti gli occhi sono puntati sul futuro della coppia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Giulia De Lellis e Andrea Damante genitori: il post della mamma di lui

Il motivo di tutti i rumor che nelle ultime settimane circolano intorno alla coppia, è senza dubbio un post pubblicato sui social da Valentina, la mamma di Andrea Damante. La donna ha infatti dichiarato su Instagram la propria voglia di diventare nonna.