Gossip pazzo sulla coppia Giulia De Lellis Andrea Damante sposi. Parla una amica di entrambi, secondo la quale ci sarebbe già una proposta accettata da lei.

Si parla con insistenza Giulia De Lellis e Andrea Damante sposi a breve. I due, protagonisti di un lungo tira e molla che li aveva visti anche accusarsi a vicenda dopo il tradimento di lui narrato dalla influencer nel suo libro pubblicato l’anno scorso, sono tornati insieme negli scorsi mesi.

E hanno trascorso la quarantena in primavera insieme, in serenità. L’amore è tornato dopo tanta burrasca. Al punto che ora si vocifera davvero con grande insistenza di Giulia ed Andrea pronti a scambiarsi l’eterno amore all’altare, probabilmente già entro il 2020. Il gossip trae origine dalle parole rilasciate da una amica di entrambi al settimanale ‘Nuovo’.

Giulia De Lellis Andrea Damante sposi, dovrebbe accadere tra non molto

Con la proposta di matrimonio tra l’altro già pervenuta dal dj veronese alla influencer romana. “E lei avrebbe detto di si”, dice la fonte. Il tutto nonostante di anelli di fidanzamento non ce ne sia traccia. Ora la coppietta è in vacanza nel Golfo di Napoli. Di recente Damante avrebbe anche indicato la sua Giulia come “una mamma fantastica”. Altro segnale che fa pensare a come le intenzioni di entrambi siano molto serie, questa volta. Per quanto riguarda la De Lellis invece si vocifera di un suo ingresso nel cast della prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Non come concorrente bensì in qualità di opinionista fissa da studio. Il reality show di Canale 5 dovrebbe partire a cominciare dal prossimo mese di settembre.

