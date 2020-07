L’alba del pianeta delle scimmie, chi è James Franco: età, foto, carriera

James Franco è un noto attore statunitense, protagonista del film in prima serata su Italia 1 L’alba del pianeta delle scimmie. Scopriamo insieme la sua storia.

James Franco nasce a Palo Alto, negli Stati Uniti d’America, nel 1978. Appassionato sin da ragazzo al mondo del cinema e del teatro, decide, conclusi gli studi superiori, di dedicarsi al cento percento alla sua carriera d’attore. Dopo diversi provini a Los Angeles, James riesce ad ottenere il suo primo ruolo importante nel 1999, quando diventa parte del cast di Freaks and Geeks. Dopo un discreto successo raggiunto sul piccolo schermo, l’attore, James riesce a sfondare il grande schermo con la commedia romantica Costi quel che costi.

James Franco, la carriera cinematografica e la vita privata

Il vero colpo grosso nella carriera dell’attore è il casting per il ruolo di Harry Hosborn, nei Spiderman di Sam Raimi, che riuscirà ad aggiudicarsi. Da questo momento in poi James riuscirà a raggiungere il grande pubblico, quello appassionato ai grandi blockbuster, e diverrà noto nel panorama internazionale. Successivamente reciterà in altri grandi pellicole come Colpevole d’omicidio, Spring Breaker, The company e Il grande e potente Oz. Nel 2008 riesce ad ottenere la seconda candidatura ai Golden Globe grazie a Strafumati. Mentre alla 70ª edizione si presenta con il suo primo lungometraggio: Child of God. James Franco ha anche un altro fratello attore, Davie Franco.

La vita privata

James Franco ha avuto sentimentalmente travagliata, avendo relazioni con colleghe come Marla Sokoloff, Ashley Hartman, Ahna O’Reilly, Sienna Miller, Agyness Deyn, Lana Del Rey e Amanda Seyfried. Ha inoltre affermato di essere vittima di “stalking” da parte di Linsday Lohan, ma niente pare essere mai stato realmente confermato.