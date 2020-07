La cripta segreta dove potrebbe essere sepolta la Principessa Diana è infestata da fantasmi? I commenti di alcuni testimoni confondono la verità.

Sembra che una misteriosa figura inginocchiata sia stata vista all’interno della chiesa dove, in una cripta segreta, sarebbe stata sepolta la principessa Diana.

Secondo alcuni si tratterebbe del “fantasma orante”. Per anni ai fans della Principessa è stato detto che la donna è stata sepolta su un’isola a largo di un lago nella sua casa nell’Althorp, ma molti credono che sia stata segretamente nascosta dalla sua famiglia per evitare che i ladri prendessero di mira il suo monumento commemorativo. Alcune persone particolarmente audaci pensano che l’apparizione di uno spirito nella chiesa di St Mary the Virgin, in Great Brington, Northants, sia la conferma che la principessa Diana sia stata sepolta lì. La chiesa ospita il caveau della famiglia Spencer e vi riposano diciannove generazioni, compreso il padre di Diana.

Un fantasma è stato visto nella cripta dove potrebbe essere sepolta la Principessa Diana

Un cacciatore di fantasmi ha affermato: “Questo spettro è stato visto viaggiare tra le chiese, e ci sono stati avvistamenti nella cripta segreta di Diana. È molto probabile che stia vegliando sui resti del corpo più famoso del Grande Brington”. Il fantasma orante è stato ripreso su pellicola solo una volta, in uno scatto dei fotografi Gordon Carroll e David Hadsell. Era inginocchiato davanti ad un altare in una chiesa di Kempsing, nel Kent. Ma la gente del posto che vive vicino alla chiesa di Diana dice di aver avvistato un fantasma identico.

Uno di loro ha raccontato: “E’ spaventoso, è la stessa posa, lo stesso vestito, tutto.” Un altro testimone ha aggiunto: “Ho sentito che è stato visto inginocchiato proprio sopra il punto in cui si pensa che Diana sia stata sepolta. Chissà cosa vuole? Sembra abbastanza innocuo. Forse sta pregando per la stessa Diana, visto che molte persone qui intorno ora pensano che il suo corpo sia nella chiesa del Great Brington”. Il fratello di Diana, il conte Spencer, inizialmente aveva progettato di seppellirla in chiesa e gli operai hanno persino scavato una buca all’interno della cripta per la sua bara. Ma la notte prima del suo funerale di stato, il 6 settembre 1997, cambiò idea. La Chiesa d’Inghilterra e il Kensington Palace si rifiutarono di commentare le richieste di sepoltura.