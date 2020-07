Aurora Ramazzotti, rottura con l’amico di sempre Tommaso Zorzi?

Aurora Ramazzotti si trova attualmente in vacanza, ma qualcosa è cambiato nella sua vita privata: c’è rottura con Tommaso Zorzi, l’amico del cuore?

Ancora novità per quanto riguarda la vita privata di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. Qualcosa di inaspettato è accaduto tra l’ex di “Riccanza” e la sua amica del cuore come svelato dal settimanale Chi. I due non sono più presenti sui social network e neanche dal vivo sono stati visti nell’ultimo periodo. I due, fin da piccoli, sono stati davvero amici frequentando anche le stesse scuole. Nel frattempo la figlia di Eros è in vacanza con il suo Goffredo con la coppia sempre più legata: “Il capitano del mio cuore”, si legge in un post su Instagram.

Aurora Ramazzotti, chi è Tommaso Zorzi

Ora bisognerà capire cosa sarà successo con Tommaso Zorzi, classe 1995. che è diventato celebre con il reality show targato Mtv ‘Riccanza’. Dopo la laurea conseguita a Londra in Economia è tornato in Italia per dedicarsi al mondo della moda con il brand ‘Aristopop‘. Inoltre, lo stesso Zorzi ha partecipato a Pechino Express. Ora con Aurora va riscoperto il senso dell’amicizia?