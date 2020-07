Momento davvero brutto per l’ex moglie di Al Bano, Romina Power, che ha dovuto affrontare il lutto della sorella Taryn: il racconto sulla suocera Jolanda

Momento davvero negativo per Romina Power dopo la scomparsa della sorella Taryn con le due che erano molto legate. La stessa cantante ha partecipato alla trasmissione condotta da Flavio Insinna, Una voce per Padre Pio, esibendosi sul palco davanti ad un folto pubblico: “Hai voluto essere qui nonostante questo sia un momento delicato della tua vita…“. L’ex moglie di Al Bano ha subito risposto: “Non è uno dei momenti più belli per me, ma la vita è fatta anche di periodi come questo”.

Romina Power, il racconto emozionante

Romina, però, non è stata lasciata sola in questo periodo, ma ha vissuto momenti di felicità insieme alla sua famiglia. La stessa ex moglie di Al Bano ha svelato anche un aneddoto sulla suocera Jolanda, scomparsa l’anno scorso: “Ho iniziato a seguire L’Eredità anni fa, per fare compagnia a mia suocera Jolanda. Così mi sono appassionata e, soprattutto durante il periodo del lockdown, l’appuntamento serale con L’Eredità è diventato imperdibile per me”. Con Al Bano il rapporto è ottimo nonostante i due si siano separati tanti anni fa.