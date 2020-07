Foresta Nera, dove si trova l’area in cui si nasconde Yves Rausch?

Caccia all’uomo nel cuore della Foresta Nera in Germania. Yves Rausch, armato, è fuggito nel cuore di questa area verde.

Si sta svolgendo proprio in queste ore una vera e propria caccia all’uomo in stile americano. Siamo però in Germania, precisamente nella fitta e misteriosa Foresta Nera. Cosa sappiamo su questo luogo? Perché si chiama così e dove si trova?

La caccia all’uomo nel cuore della Foresta Nera in Germania

Siamo nel sud-ovest della Germania e la polizia di Baden-Wuerttemberg ha iniziato una caccia all’uomo che ha disarmato gli agenti ed è fuggito nel fitto della Foresta Nera. L’uomo, armato di arco, frecce, un pugnale e le quattro pistole rubate agli agenti della Polizia con cui si è scontrato si è rifugiato proprio tra i fitti boschi locali. La autorità tedesche così stanno cercando il 31enne identificato come Yves Etienne Rausch con il supporto di circa 100 agenti sul posto, un elicottero e i cani.

La caccia all’uomo nella foresta nera sui media locali

Cosa è successo a Rausch?

L’uomo era stato sottoposto ad un controllo domenica scorsa nella città di Oppenau. Dapprima collaborativo, con il passare del tempo ha nettamente cambiato mood. Ha infatti puntato una pistola contro gli ufficiali, obbligandoli a consegnargli tutte le armi in loro possesso. L’uomo, senza ferire nessuno fortunatamente, è così scappato e gli agenti hanno diramato immediatamente l’allerta insieme ad un identikit. Yves Rausch è alto 1.70, è calvo, ma ha la barba e molto probabilmente indossa un tutta mimetica.

Dove si trova la Foresta Nera dove è scappato Rausch?

La fuga è avvenuta in un luogo molto particolare: la Foresta Nera. Si tratta di una regione montuosa nel sud-ovest della Germania, vicino alla Francia. Il paesaggio, come si capisce bene dal nome, è caratterizzato da alberi molto vicini l’uno all’altro, che creano delle foreste dense e fitte dove nascondersi è molto semplice.

La storia ci racconta però di questo luogo anche come location di piccoli paesini pittoreschi, stazioni termali e viene ricordata anche come ambientazione di molte delle storie dei Fratelli Grimm. La città più grande della Foresta Nera è Friburgo, meta turistica anche molto interessante.

Le ricerche di Yves Rausch scappato quindi nella Foresta Nera proseguono senza sosta. La speranza è quella di catturare l’uomo il prima possibile, per evitare che possa causare danni o mettere in pericolo anche gli abitanti e i turisti che affollano la zona in questo periodo estivo.