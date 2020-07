Anna Tatangelo nel mirino: “Sei ridicola, fai la mamma…”

La cantante Anna Tatangelo, dopo l’addio a Gigi D’Alessio e l’uscita del nuovo singolo, finisce nel mirino degli hater: “Sei ridicola, fai la mamma…”.

Insulti choc da parte degli hater nei confronti della cantante Anna Tatangelo, presa di mira dopo la rottura con Gigi D’Alessio. In queste ore, infatti, la giovane artista di Sora ha pubblicato il video del suo ultimo successo.

Leggi anche –> Anna Tatangelo: cosa è cambiato dopo la rottura con Gigi D’Alessio

Si tratta di Guapo, un brano che interpreta insieme al rapper Emanuele Palumbo, detto Geolier, classe 2000, giovanissimo esponente della scena napoletana dei generi rap, hip-hop e trap. In moltissimi hanno apprezzato nuovo look e nuova musica della cantante.

Leggi anche –> Anna Tatangelo fa impazzire i fan, si vede tutto sotto: social in tilt

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le accuse e gli insulti ad Anna Tatangelo su Instagram

Moltissimi ma non tutti: se infatti in molti sottolineano la versatilità della cantante, che si è provata a cimentare in un genere per lei comunque nuovo, altri non hanno potuto fare a meno di criticare Anna Tatangelo. “Ma che canzoni stai facendo? Sei ridicola! Ma fai la mamma, anzi impara prima!”, è uno dei commenti apparsi oggi su Instagram.

Qualcuno è meno diretto nelle critiche, ma comunque allusivo: “Se la musica fosse una persona ora avrebbe un occhio nero ed escoriazioni ovunque!”. Al netto delle critiche, va considerata una cosa: la maggior parte dei follower della cantante la promuovono a pieni voti e sottolineano di aver apprezzato molto il brano.