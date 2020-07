Finisce in tragedia la vicenda della scomparsa di due bambine, con le sorelline morte ed i cui corpi sono stati ritrovati all’interno di un bosco. Il padre è ricercato.

C’è raccapriccio per la vicenda di due sorelline morte, con i loro corpi rinvenuti all’interno di un bosco presso Quebec City, in Canada.

Le piccole vittime si chiamavano Romy e Norah ed avevano rispettivamente 6 e 11 anni. Ci sono fortissimi sospetti sul padre, il 44enne Martin Carpenter, il quale non è più reperibile. Il ritrovamento delle due sorelline morte ha avuto luogo tre giorni dopo un incidente che le avevano coinvolte assieme all’uomo. Ora non si sa in che stato mentale si trovi l’uomo. E non si può nemmeno dire che non possa essere estraneo a quanto avvenuto. Le forze dell’ordine hanno rivolto un appello affinché chiunque avvisti l’uomo – del quale hanno diffuso anche delle immagini – avvisi subito le autorità. L’incidente si è verificato mercoledì 8 luglio, dopo una giornata che le due bimbe ed il loro papà aveva trascorso in un centro commerciale.

Sorelline morte, la polizia sta cercando il padre attualmente irreperibile

Le ricerche dei poliziotti si stanno concentrando presso una precisa area, quella di Saint-Apollinaire. Lì sono stati rinvenuti anche alcuni oggetti ed effetti personali che potrebbero appartenere ai membri di questa famiglia ormai distrutta. La fidanzata di Martin Carpenter, che non è madre delle due bambine, ha rivolto un appello su Twitter rivolto all’uomo. In esso lo intima a consegnarsi alla polizia per essere sottoposto ad interrogatorio e capire cosa è successo. Lo stesso ha fatto anche la loro mamma, mentre le autorità politiche locali parlano della morte delle due sorelle in tenera età come di una tragedia nazionale.

