Giulio Berruti insieme alla Boschi: parla l’ex fidanzata Francesca

Parla Francesca Kirchmair, ex fidanzata di Giulio Berruti. La donna si esprime in merito alla relazione tra l’ex e la Boschi. Scopriamo che cosa ha detto.

Non è più un segreto che ci sia del tenero tra Giulio Berruti e la deputata Maria Elena Boschi. È Francesca Kirchmair, l’ex dell’attore romano, ad avere però la parola. Scopriamo insieme tutte le ultime dichiarazioni della ragazza.

È stato un fulmine a ciel sereno per Francesca apprendere la notizia della nuova storia d’amore tra Giulio e la Boschi. Il suo stupore non è però rimasto inosservato, è stato infatti oggetto di molte chiacchiere. Finalmente la ragazza ha però deciso di rompere il silenzio. Che cosa avrà da dire a riguardo?

La 23enne Francesca Kirchmair, ex di Giulio Berruti, non ha nascosto i propri sentimenti di fronte alla novità dell’ex fidanzato insieme alla deputata Maria Elena Boschi. A far rimanere di sasso l’attrice e produttrice austriaca è stato il fatto che Giulio ha conosciuto la Boschi nel periodo in cui stavano ancora insieme. La separazione tra i due è avvenuta recentemente, durante il lockdown, il quale li ha allontanati definitivamente, mettendo una pietra sopra alla loro relazione.

Il primo incontro tra Giulio Berruti e la deputata Boschi è avvenuto quando il ragazzo era ancora legato sentimentalmente a Francesca Kirchmair. Sono stati alcuni amici in comune a farli conoscere in un cocktail bar. Un’intesa tra i due è scattata sin dal primo momento, ma l’attore ha sempre negato tutto, ribadendo il proprio amore per la fidanzata.

Giulio Berruti e la Boschi: le parole di Francesca: “È stato un po’ strano per me.”

Dopo la separazione dalla regista e attrice austriaca Francesca Kirchmair, Giulio Berruti è stato più volte colto in flagrante insieme alla deputata Boschi. “Vedere continuamente le foto che uscivano di lui e la signora Boschi è stato un po’ strano per me.” ha dichiarato Francesca a Il Giornale. “Mi sono distanziata dalla situazione, visto che anche Giulio, quando cerchiamo di parlare, sostiene ancora che loro sono solo amici; come l’ha sempre fatto in passato, quando lo vedevo parlare con lei e glielo chiedevo.” Poi ha continuato: “Non mi sono neanche mai preoccupata visto che io e Giulio ci siamo amati tantissimo e che la signora ha 15 anni in più di me.” Certo è che comunque, per adesso, nessuna dichiarazione è arrivata da parte dei due in seguito alle parole di Francesca.