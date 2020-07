Freja Behari, una bimba di appena 1 anno, è scomparsa quattro giorni fa. E’ stata vista l’ultima volta a Greenwich, a sud-est di Londra, lo scorso venerdì.

A Londra sono in corso le frenetiche ricerche di una bambina di appena un anno, Freja Behari, scomparsa da ormai quattro giorni. Sono state le forze dell’ordine a lanciare l’allarme con un tweet in cui chiedono aiuto per ritrovare la piccola, che è stata vista per l’ultima volta nell’area di Greenwich, nella zona sud-est di Londra, lo scorso venerdì 10 luglio.

Leggi anche –> Naya Rivera scomparsa nel lago: “Abbiamo trovato un corpo”

Leggi anche –> Giggino Wifi, chi è il giovane napoletano scomparso nel nulla

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il mistero della scomparsa della piccola Freja

La Polizia inglese ha anche diffuso in via ufficiale una foto di Freja nella speranza che qualcuno possa riconoscerla. Per ora, tuttavia, non ci sono purtroppo state segnalazioni e di lei sembra non esserci traccia. Non è chiaro, peraltro, se la bimba si trovasse con un genitore o con un’altra persona al momento della sua scomparsa. Per il momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e proseguono con le ricerche. Centinaia di utenti di Facebook hanno condiviso il loro appello. La speranza è che nelle prossime ore emergano novità positive.

EDS