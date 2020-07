Cane violento attacca, bambino di 6 anni salva la vita alla madre correndo “veloce come il vento” a chiedere aiuto ai commercianti della zona.

Un bambino di sei anni ha salvato la vita di sua madre dando l’allarme quando lei è stata attaccata da un enorme cane. Matvey ha pedalato “veloce come il vento” per chiedere aiuto in un negozio locale gridando “salvate mia madre, salvate mia madre”. Olga Bosonogova, 34 anni, è stata quasi mangiata viva da un cane. Diversi uomini si sono precipitati a salvare la vedova, e alla fine hanno spaventato l’animale che la stava trascinando per terra nel loro villaggio di Ivanovka, vicino a Mosca. Il piccolo Matvey riceverà probabilmente un premio al coraggio per aver salvato la vita di sua madre correndo velocemente in cerca di aiuto dopo aver visto il sanguinoso attacco e sentito le sue urla disperate.

Cane violento, bimbo di 6 anni salva la vita di sua madre

Il commerciante Ilnur Mavlyutov ha elogiato il ragazzo per la sua prontezza di pensiero: “Matvey è arrivato di corsa gridando “Salva mia madre! Salva la mia mamma!”, era in lacrime.” Olga ha perso un braccio nell’attacco, e ha raccontato: “Ho afferrato l’erba, la sabbia, la ghiaia, qualsiasi cosa per cercare di strisciare fino alla strada. Ma il cane era così forte che mi ha stretto tra le fauci e mi ha tirato indietro con un solo tiro. Il mio chirurgo mi ha detto che ha fatto il possibile per salvare il braccio, ma poi non si poteva fare più nulla”. I vicini, furiosi, chiedono che la polizia indaghi sul proprietario del cane, Gennady Pyoryshkin, dicendo che il 59enne ha permesso al cane di spaventare la gente del posto vagando libero per il villaggio. Ilnur ha detto: “Una settimana prima di questo caso Olga si lamentava di non poter tornare a casa per mezz’ora a causa di questo cane.” Olga ha aggiunto: “Non sono una persona che fa cose cattive agli altri.

Ma il proprietario deve essere punito”. La pressione pubblica ha ora portato la polizia e la commissione d’inchiesta russa ad aprire le indagini preliminari sull’orribile attentato. Il proprietario ha detto: “Sono pronto ad aiutare. Non mi sottraggo alle mie responsabilità, assolutamente no”.

