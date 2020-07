Juve Stabia Entella serie BKT: vederla in streaming e formazioni

La partita tra Juve Stabia ed Entella è l’anticipo del venerdì pomeriggio della Serie BKT: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Stasera torna anche la serie BKT con la giornata numero 33 del campionato, che può essere seguita anche per gli abbonati a Dazn. Alle 18.45 di oggi c’è una bella sfida, con due squadre che hanno aspirazioni diverse.

Leggi anche –> Champions League, nuova formula e scontri diretti: come funziona

Le formazioni di Juve Stabia ed Entella, in campio questo pomeriggio 10 luglio, hanno diversi obiettivi di classifica, coi campani che si vogliono allontanare dalle zone calde e gli ospiti liguri che invece credono ancora ai playoff.

Leggi anche –> Champions League, sorteggio: ecco gli abbinamenti per i quarti

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Juve Stabia Entella: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questo pomeriggio allo stadio Romeo Menti di Napoli sarà visibile anche in chiaro su Raisport + HD (57 del digitale terrestre) e Raisport (58). Il match valido per la serie BKT è anche su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Juve Stabia-Entella su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky. Con DAZN tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento. Il fischio di inizio è alle ore 18.45 di oggi venerdì 10 luglio.

Juve Stabia Entella, le due squadre in campo: le formazioni

Queste le squadre che scenderanno in campo nel tardo pomeriggio in Campania:

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Fazio, Tonucci, Troest, Germoni; Izco, Calvano, Mallamo; Canotto, Forte, Di Mariano. All.: Caserta.

ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Sala; Settembrini, Paolucci, Mazzitelli; Schenetti; De Luca, Morra. All.: Boscaglia.