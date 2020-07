Champions League, sorteggio: ecco gli abbinamenti per i quarti

A Nyon è tempo di sorteggi per i quarti di finale di Champions League e gli ottavi di Europa League, ecco tutti gli accoppiamenti.

La pandemia di Covid-19 si è abbattuta come uno tsunami sulle competizioni sportive ed ha portato ad un’improvvisa interruzione di tutti gli eventi in programma. A partire da fine maggio sono ripresi i campionati di calcio con la Liga che sta per giungere al termine e la Bundesliga che si è conclusa con la vittoria del Bayern Monaco. Si gioca ancora in Inghilterra, dove la premier è stata vinta con largo anticipo dal Liverpool, ed in Italia, dove la Juventus è ampiamente in vantaggio sulle inseguitrici.

Non si tornerebbe alla normalità se non si concludesse anche la stagione di Champions League, mozzata proprio sul più bello con 4 ottavi di finale ancora da concludere. La Uefa ha già pubblicato il calendario che prevede i ritorni degli ottavi ancora da concludere per i prossimi 7 e 8 agosto. In attesa di conoscere tutti i nomi delle partecipanti ai quarti di finale è già tempo di sorteggi.

Sorteggi Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Data la situazione i nomi delle 4 squadre già qualificate verranno abbinati ad uno degli ottavi non ancora conclusi. Dunque Atalanta, Psg, Atletico Madrid e Lipsia verranno abbinate a Chelsea / Bayern Monaco, Napoli / Barcellona, Real Madrid / Manchester City e Lione / Juventus. Per le partite restanti degli ottavi, gli incontri si disputeranno negli stadi previsti inizialmente, mentre a partire dai quarti si giocherà esclusivamente a Lisbona, tra lo stadio José Alvalade e lo Sport Lisboa e Benfica (lo stesso in cui si disputerà la finale).

Tutti gli incontri saranno a scontro secco (dunque per questa stagione niente andata e ritorno) e si disputeranno tra il 12 ed il 23 agosto. Insomma una specie di torneo estivo con in palio però il trofeo più importante d’Europa. Il sorteggio che svelerà l’accoppiamento dei quarti si terrà oggi alle 13 a Nyon.

Ecco i quarti di finale: