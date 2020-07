Chi è Elena Ossola, valletta con Carlo Conti: cosa fa oggi

Carriera e curiosità su Elena Ossola, valletta con Carlo Conti: cosa fa oggi, chi è e cosa sapere sull’attrice e modella lanciata da Miss Italia.

Varesina classe 1983, laureata in Scienze della Moda e del Costume a La Sapienza di Roma, Elena Ossola a 20 anni muove i primissimi passi nel mondo dello spettacolo. Infatti, nel 2003 partecipa a Miss Italia, classificandosi tra le prime dieci.

Nello stesso concorso, vince la fascia nazionale di Miss Bioetyc-Deborah. Da quel momento in poi, inizia a ottenere i primi contratti come modella e partecipa a numerose sfilate di moda e shooting.

Cosa sapere sulla modella e attrice Elena Ossola

Esordisce in tv nel 2006 nella trasmissione “L’Eredità”, su Rai uno, con Carlo Conti, che poi la vuole anche al suo fianco nel programma “I Migliori Anni”. Nel frattempo, la modella è anche protagonista di diversi spot pubblicitari. Decide così di completare gli studi di recitazione e nello stesso tempo ottiene diverse parti in fiction importanti.

Esordisce quindi anche sul grande schermo, nei due film “Una cella in due” e “Trappola d’ autore”. In seguito, ottiene la possibilità di partecipare e co-condurre diversi programmi dedicati alla musica e al calcio. In anni più recenti, è un volto Mediaset, dove in collaborazione con Meteo.it, presenta il meteo in diversi speciali dedicati sulle diverse reti del Biscione. Attiva su Instagram, ha oltre 12mila follower.