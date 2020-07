Chuck Norris torna a recitare: il video inedito dell’attore

Il video inedito dell’attore Chuck Norris: torna a recitare in un cameo in una serie tv dopo ben otto anni di lungo silenzio e due infarti.

Chuck Norris ha 80 anni compiuti nelle scorse settimane, in piena pandemia. Non recita in un film da 15 anni, fatta eccezione per un ruolo in I mercenari 2, uscito nel 2012. In precedenza, l’attore aveva recitato in The Cutter – Il trafficante di diamanti, suo ultimo film da protagonista, che è uscito appunto nel 2005.

Sempre in quell’anno ha girato il film tv Walker, Texas Ranger: Processo infuocato, spin off della nota serie da lui stesso interpretata. Alla regia, c’è Aaron Norris, suo fratello minore, di undici anni più piccolo.

L’ultimo cameo di Chuck Norris: il video inedito in Italia

In tutti questi anni, si è spesso parlato del noto attore e di un possibile ritorno, ma intorno alla sua assenza dallo schermo si è creato un vero e proprio mito. Peraltro, nell’agosto 2017 il noto attore è sopravvissuto a due infarti nel giro di 15 minuti. Da quanto si sa, appare nella 21esima puntata della decima e ultima stagione della serie televisiva Hawaii Five-0, che in Italia è ancora inedita.

Il noto attore, conosciuto per diverse sue interpretazioni da duro, appare per circa un minuto e mezzo in una scena in cui discute con due agenti. Diverse le reazioni dei fan di Chuck Norris, che evidenziano soprattutto: “Difficile credere che abbia davvero ottant’anni”. Altri sottolineano: “Incredibile: a 60 anni ne dimostrava 40, oggi ne dimostra 60”.