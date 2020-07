Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, il dettaglio rivelatore che nessuno aveva notato. Alcuni particolari rivelati sulle pagine di gossip potrebbero confermare il flirt tra i due.





Protagonisti di una nuova serie di indiscrezioni sul proprio conto, il ballerino Stefano De Martino e la conduttrice televisiva saranno davvero complici in una nuova relazione sentimentale ai danni di Belen?

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, i nuovi retroscena sul flirt protagonista delle pagine di gossip

Gli appassionati di gossip staranno seguendo probabilmente ogni puntata di questa nuova storia, destinata a far parlare ancora molto di sé. Stiamo parlando del presunto tradimento, consumato dal ballerino napoletano, ai danni di Belen, con la bellissima Alessia Marcuzzi. Alcuni particolari, divulgati sulle pagine di gossip ed evidenti dai social, svelerebbero dettagli in più sul flirt tra i due.

Secondo quanto descritto da Dagospia, che per primo si è occupato della notizia, sarebbero proprio i social a svelare qualcosa in più sulla vicenda. Non solo i vari like e commenti tra i due istillerebbero il dubbio sulla possibilità che ci sia qualcosa in più tra di loro di una semplice amicizia, ma in particolar modo una fotografia, pubblicata da De Martino, rivelerebbe un dettaglio particolare che lo porrebbe in stretto collegamento con la Marcuzzi. Il ballerino nell’immagine mostra infatti un fiore viola all’occhiello. Fiore che sembra esattamente identico a quello pubblicato invece dalla conduttrice televisiva in un’altra fotografia pubblicata sui social, solo qualche giorno dopo. Tra l’altro i due alla fine di maggio, periodo al quale risalgono le immagini, si trovavano entrambi tra Ponza e Positano.

Sulla questione De Martino si è pronunciato smentendo qualsiasi ipotesi di relazione amorosa con la Marcuzzi, così come la smentita è arrivata anche da Belen. Sembrerebbe invece che il marito della Marcuzzi, Paolo Calabresi Marconi, si sia molto adirato per questa storia. Non resta che tenerci informati e vedere se nei prossimi giorni nuovi dettagli confermeranno o meno il flirt dell’estate.