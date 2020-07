Belen esce allo scoperto, le parole su Alessia e Stefano De Martino

Sono giorni difficili per Belen Rodriguez. La crisi con De Martino ha scatenato la stampa, e molte voci urlano il nome della Marcuzzi. Cosa ci sarà di vero?

Sono giornate dure per una delle più famose showgirl d’Italia, Belen Rodriguez. La separazione con Stefano De Martino è oramai sulla bocca di tutti, e molte sono le voci che girano sul conto di entrambi.

Leggi anche –> De Martino-Marcuzzi, ecco la prova schiacciante: “Messaggi inequivocabili”

Leggi anche->Belen e Stefano | il siluro di lei | ‘L’amore è per la gente vera’

Tra tutti gossip che ci sono in circolo, quello che vede De Martino insieme ad Alessia Marcuzzi è il più scottante. Ma cosa ne penserà la star della televisione argentina? A quanto pare la donna finalmente si è espressa in merito, e lo ha fatto davanti a tutti i suoi follower in una stories di Instagram pubblicata poco fa. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Leggi anche->Belen e Stefano | sfogo social di lei | “Io mai amata veramente” | FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dunque Belen smentisce tutto, rivendica l’amicizia con Alessia Marcuzzi e lascia intendere che lei, Stefano De Martino e la presunta rivale potrebbero passare alle vie legali per tutelarsi di fronte a tutte queste voci incontrollate.