Lino Banfi, chi è il figlio Walter Zagaria: età, foto, lavoro

Conosciamo meglio la storia del figlio di Lino Banfi, Walter Zagaria: ecco tutte le curiosità sulla sua carriera e vita privata

Walter Zagaria, 52 anni, è il figlio di Lino Banfi (Pasquale Zagaria) e di Lucia. Produttore esecutivo, è stato protagonista in I Sogni nel Mirino. Omaggio a Sergio Leone del 2002 e in Acqua di Marzo nel 2016. Di lui si conosce ben poco della sua vita privata, ma insieme a suo padre ha sofferto la malattia della madre. La donna, malata di Alzheimer, sta combattendo un brutto male accanto sempre a Lino Banfi che ha svelato tutto il suo amore in un’intervista al Corriere della Sera: “Lei mi mandava qualche soldo. Io a Milano facevo una vita miserabile. Dormivo nei treni fermi in stazione coprendomi con un cartone e mangiavo quel che capitava. Ancora oggi che non sta bene, prima di addormentarsi cerca la mia mano per stringerla. Avrebbe meritato di stare più tranquilla, invece…”. Poi ha aggiunto: “La seguono i medici migliori. Voglio arginare la malattia, le sto provando tutte. E quando posso la faccio ridere. Come ho detto a lei una volta, se un giorno non dovesse più riconoscermi ci presenteremo di nuovo”.

Lino Banfi, chi è il figlio Walter Zagaria: le curiosità

Della sua sfera personale si conosce ben poco, non si sa nulla se sia o meno sposato o fidanzato. Ci sono diverse foto che lo ritraggono in compagnia di suo padre di Albano.