“A letto con Ibra”: il video di Diletta Leotta spopola in Rete

Il video di Diletta Leotta “a letto con Ibra” spopola già in Rete, appena pubblicato: sono già migliaia le visualizzazioni e i commenti.

Qualche minuto fa, l’inviata da bordo campo di DAZN, Diletta Leotta ha pubblicato un video destinato a spopolare in Rete. Nel video i protagonisti sono lei e il campione del Milan, Zlatan Ibrahimovic, protagonista della rinascita rossonera.

Si tratta di un video promozionale di Buddyfit, una app per coloro che amano il fitness e vogliono allenarsi in casa. La promozione è di quelle serie e coinvolge due icone del calcio italiano, una giornalista amatissima e un campione che ha rappresentato molto per questo sport.

Il video di Diletta Leotta a letto con Ibra

Nel video, la Leotta fa un sogno: la si vede prendere a pugni i pettorali del campione svedese. Quando si risveglia, turbata, si ritrova Ibra in casa. Il resto del video è tutto da vedere e sta davvero spopolando in Rete con decine e decine di visualizzazioni e commenti in pochissimi minuti.

In molti, immaginano un seguito ‘ambiguo’ al video e qualcuno scrive addirittura: “Cosa avranno fatto dopo?”. Un altro commentatore sostiene: “Io dico che tra questi due succede qualcosa”. Qualcuno chiama in causa, con la dovuta ironia, Daniele Toretto Scardina, il fidanzato della Leotta.