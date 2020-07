Fabio Cannavaro, chi è la moglie Daniela Arenoso: età, foto, lavoro

Conosciamo meglio la moglie di Fabio Cannavaro, Daniela Arenoso: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della donna

Una vita davvero insieme. Fabio Cannavaro e Daniela Arenoso si sono conosciuti nel lontano 1990 quando l’ex difensore della Nazionale italiana era un giovane calciatore della Primavera del Napoli. Lei lo aveva adocchiato fuori scuola con Fabio che si faceva notare in Vespa e così, tramite un amico comune, Alfredo, i due si sono conosciuti. Dopo una festa lei, inoltre, gli chiese: “Mi accompagni a casa?” e così da lì è nata la loro romantica storia d’amore che dura ormai da tantissimo. Dopo sei anni di fidanzamento è arrivato il matrimonio celebrato nella chiesa di Sant’Antonio a Posillipo. Dalla loro relazione sono nati tre figli con numerosi spostamenti da Napoli a Parma per poi arrivare a Milano, Torino, Madrid e anche negli Emirati.

Fabio Cannavaro, chi è la moglie Daniela Arenoso: curiosità

Daniela è stata sempre molto riservata nonostante sapesse di essere la moglie di un calciatore bello e famosa. Non si è mai sentita in discussione valorizzando sempre il ruolo della famiglia. Dalla loro relazioni sono nati Christian, Andrea e Martina con Daniela che l’ha seguito anche nell’avventura di Fabio come allenatore in Cina senza mai dimenticare la loro villa a Napoli.