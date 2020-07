Barbara Carfagna, chi è: età, carriera, vita privata della giornalista

Barbara Carfagna è la conduttrice del programma di Rai 1 Codice – La vita è digitale. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Barbara Carfagna è una bravissima giornalista, autrice e conduttrice televisiva italiana, con all’attivo una brillante carriera in Rai. Attualmente è impegnata al timone del programma della rete ammiraglia Codice – La vita è digitale. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Barbara Carfagna

Barbara Carfagna è nata a Roma il 6 maggio 1969. Figlia del chitarrista Carlo Carfagna, ha iniziato l’attività giornalistica nel 1994 in testate locali, quotidiani e settimanali (da Il Giornale a Diario), ha praticato Kung Fu Shaolin alla scuola di Nelson Tello e ha sempre vissuto con dei gatti in casa. Ma è stata anche violinista e corista nei cori di Nora Orlandi: fin da bambina ha inciso per Rai e Rca. Docente alla facoltà di Sociologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, è stata membro del consiglio direttivo del think tank Vedrò e segue l’attività di altri pensatoi italiani (Aspen, Formiche, Italiacamp, WEF).

In Rai dal 1995, Barbara Carfagna ha iniziato nella redazione di Rai 2 L’Altra Edicola, formandosi televisivamente alla scuola Format di Giovanni Minoli, per cui ha lavorato a Mixer. Ha collaborato alle rubriche del TG1 Prima, Storia, Dialogo, realizzando numerosi reportage dall’estero. Ha inoltre collaborato con Unomattina nel periodo di conduzione di Monica Maggioni, Porta a Porta e Chi l’ha visto? nell’edizione condotta da Federica Sciarelli. Nel 2004 Clemente Mimun l’ha portata nella redazione cronaca del Tg1, dove l’ha assunta nel 2006. Il direttore Gianni Riotta le ha poi affidato la conduzione del Tg1 e la rubrica Italia Italie – da lei ideata – dedicata agli immigrati di successo. Dal 2017 è autrice e conduttrice per Rai 1 della trasmissione Codice: la vita è digitale, approfondimento sulle società digitali, il web e la tecnologia.

