GF VIP, Adriana Volpe in crisi con il marito: colpa di Andrea Denver?

Grande Fratello VIP, la conduttrice Adriana Volpe in crisi con il marito Roberto Parli. Sarà colpa del modello Andrea Denver?

Il nuovo gossip delle ultime ore si è diffuso sui social come una macchia d’olio: la protagonista è un’ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello VIP, Adriana Volpe, che sembrerebbe essere in crisi con il marito Roberto Parli. Tutto è nato dopo che alcuni followers della coppia hanno notato che i due non si seguono su Instagram, ma il dubbio è: non si sono mai seguiti, o hanno smesso di farlo solo recentemente? Adriana Volpe, prima di abbandonare il reality show di Alfonso Signorini a causa delle condizioni di salute del suocero, venuto a mancare poche ore dopo la sua uscita dalla casa del GF VIP, ha fatto chiacchierare per i suoi atteggiamenti “espliciti” con il giovane modello Andrea Denver. Il marito della donna si era espresso più volte in merito al gossip che lo vedeva protagonista di un trio poco probabile, non nascondendo il suo fastidio.

GF VIP, la crisi tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli

All’interno della casa del Grande Fratello VIP è stato fin da subito evidente il feeling tra l’ex conduttrice, Adriana appunto, e Andrea Denver. Nella giornata di ieri il gossip ha preso fuoco come non mai, dopo che Andrea Denver ha baciato la foto della presentatrice, uno scatto fatto durante la realizzazione del calendario del Grande Fratello VIP. Rimasto nella casa del reality show, sfogliando il calendario del GF VIP Andrea Denver avrebbe baciato più volte la foto che lo vedeva in compagnia di Adriana Volpe in piscina. Il gesto del modello ha spiazzato tanto i telespettatori quanto i concorrenti rimasti in casa. I followers della coppia non riescono a capire cosa sia successo davvero tra i due, e sopratutto quale sia la situazione attuale di Adriana e suo marito Roberto Parli.

