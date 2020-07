Chico Forti, le testimonianze dei tre figli Savannah, Jenna e Francesco

Durante lo speciale su Chico Forti, che andrà in onda anche questa sera, lunedì 6 luglio 2020, su ItaliaUno ci saranno anche le testimonianze dei tre figli

Da non perdere questa sera, lunedì 6 luglio 2020, l’appuntamento su ItaliaUno con lo speciale su Chico Forti ideato da Le Iene. L’imprenditore italiano è stato condannato all’ergastolo in America per l’omicidio di Dale Pike. L’uomo è diventato anche padre di tre figli avuti dalla relazione con la Miss America costa occidentale 1990, Heather Crane. Così dalla loro relazione sono nati nel 1994 Savannah Sky, nel 1996 Jenna Blue e, infine, Francesco Luce. La famiglia Forti viveva nel quartiere di Williams Island, ma dopo il febbraio 1998 con l’omicidio di Pike la loro vita cambia per sempre. I tre figli sono cresciuti successivamente insieme alla madre alle Hawaii facendosi un’altra vita senza dimenticare il loro papà.

Chico Forti, le curiosità sui figli

Il figlio minore Francesco ha svelato ai microfoni di Italia1 durante lo speciale alcuni retroscena: “Vorrei imparare il windsurf. E proprio per questo sto aspettando il mio maestro”. Poi ha aggiunto: “Devo ringraziare mia mamma, ha fatto un ottimo lavoro, non ci ha fatto mancare mai niente”. Inoltre, lo stesso Francesco si è recato anche in Italia, a Trento, dai nonni paterni: “Quando parlo con mia nonna o con la mia famiglia, inizio a pensarci di più e penso come sarebbe se lo liberassero…”.

Anche la figlia Jenna Bleu ha rilasciato alcune dichiarazioni durante lo speciale parlando di ciò che è capitato a suo padre Chico: “Mi ricordo perfettamente come se fosse accaduto ora. Mi trovavo in auto intorno a tanta roba. Mia madre era a guidare in mezzo ad altissimi alberi e sembrava come se fossimo in mezzo al nulla. E io le continuavo a chiedere: “Dove stiamo andando?”. Forse poi mi ha risposto mia sorella: lei aveva 5 anni ed io ne avevo 3, ma era molto intelligente”. Un racconto speciale da non perdere questa sera, lunedì 6 luglio, in onda su ItaliaUno.