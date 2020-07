Stasera in tv film – Non dirlo al mio capo: cast e episodi di oggi, 5 luglio

Stasera in tv film – Non dirlo al mio capo: cast e...

Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo, fiction di Rai 1, riguardano il nono e decimo episodio della stagione in onda oggi, 5 luglio

La serie televisiva Non dirlo al mio capo, in 6 puntate, vede nel ruolo di protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Il nono e decimo episodio in onda oggi, 5 luglio, su Rai 1 alle ore 21.25 si intitolano rispettivamente Fidarsi…è bene? e La forza della debolezza.

Scopriamo insieme la trama della fiction.

Non dirlo al mio capo, stagione 1, trama

Lisa Marcelli, vedova con figli, è costretta a tornare a lavoro per mantenere la famiglia dopo essere stata tanti anni lontana dalla pratica legale. L’occasione si presenta quando Lisa ottiene un posto presso lo studio dell’avvocato Enrico Vinci.

Per farlo, però, mente sulla sua vita privata, dicendo al cinico avvocato Vinci di essere una donna single e senza figli.

Episodio 9, Fidarsi…è bene?

Enrico Vinci torna a Napoli dopo essere stato a Roma, dove ha legato con il fratello Lorenzo senza svelargli la sua vera identità. In un ristorante incontra Fabrizio che sembra voler aggredire un cliente. Una volta separati i due, Enrico parla con Fabrizio e scopre il motivo della lite. La persona con cui stava litigando al ritornate è suo padre che ha intenzione di raggirarlo per l’ennesima volta. Lisa scopre così che Enrico ha accettato il caso di Fabrizio…