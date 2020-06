Speleologi dispersi | tre persone smarrite nelle grotte del Comasco

Le squadre di ricerca sono al lavoro senza sosta per cercare di individuare alcuni speleologi dispersi in un sistema di grotte naturali intricatissimo.

Continuano senza sosta le ricerche dei tre speleologi dispersi, che stavano percorrendo una zona isolata sul Pian del Tivano, all’interno del territorio che delimita la provincia di Como.

Non si ha più alcuna notizia di loro dopo che i tre hanno fatto perdere le loro traccia fra le 10:30 e le 11:00 del mattino di lunedì 8 giugno 2020. Il gruppo faceva parte di una comitiva che annoverava un totale di 6 persone. L’allarme è scattato proprio alle 11:00 e ha visto l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco di Como, del Soccorso Alpino Speleologico, dell’Areu ed anche dei carabinieri di stanza nella città lariana. L’area in qui si stanno concentrando le ricerche degli speleologi dispersi è compresa tra i rami del Lario, fra Como e Lecco.

Speleologi dispersi, l’area in cui si sono perse le tracce è consigliata solo agli esperti

Ed in particolare fra le località di Sormano e di Zelbio, dove si innalza dalle sue falde il monte San Primo. Una zona di grande interesse per gli appassionati di trekking e di speleologia. Lì infatti, a mille metri di altitudine, sorge anche un insieme di grotte e cunicoli dal grande fascino e di origine carsica. Si tratta del labirinto naturale più antico presente in Italia e capace di svilupparsi fino a 60 km di estensione. L’ingresso è limitato per una serie di motivi solamente a speleologi dotati delle giuste attrezzature ed esperienza.

