Milano, incidente con 11 persone coinvolte: grave una bimba di sette mesi

Brutta disavventura a Carpiano, in provincia di Milano, con un maxi-incidente in cui sono state coinvolte due auto sulla strada 40 Binasco-Melegnano

Ancora un incidente grave avvenuto nelle ultime ore sulle strade italiane. Questa volta lo scontro tra le due auto sulla strada provinciale 40 Binasco-Melegnano ha coinvolto 11 persone con nove che sono subito state trasportate in ospedale. Al momento c’è una bimba di 7 mesi che versa in gravi condizioni visto che ha subito un forte trauma cranico sfondando anche il parabrezza della stessa automobile. La piccola è stata portata via dall’elisoccorso in codice rosso: attualmente si trova a Bergamo in prognosi riservata.

Secondo le prime ricostruzioni, dopo lo scontro le due auto sono finite in un fosso proprio vicino alla carreggiata, dove non c’era acqua: poi le due vetture sono state recuperate dai vigili del fuoco di Milano.

Milano, maxi-incidente: la situazione

Le altre persone coinvolte sono state trasportate in tre in codice giallo al Niguarda, altre tre in codice giallo sempre al San Raffaele. Infine, altre due, meno gravi, sono state portate all’ospedale di Melegnano in codice verde. Sul posto sono subito arrivate tre ambulanze, un’auto infermieristica e l’elisoccorso insieme ovviamente ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di San Donato. Nelle prossime ore si conoscerà con certezza la dinamica dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 4 luglio 2020.