Stefano De Martino, come Belen ha scoperto il flirt con la Marcuzzi?

Novità clamorose per quanto riguarda il presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzia: Dagospia rivela nuovi indizi con Belen

Ancora nuove rivelazioni davvero succose per quanto riguarda la fine della storia d’amore tra Stefano De Martino e la showgirl argentina Belen. Dopo le indiscrezioni svelate da Dagospia nella giornata di ieri con il presunto flirt dell’uomo con Alessia Marcuzzi, sono arrivate novità importanti sempre dal portale diretto da Roberto D’Agostino. La modella sudamericana avrebbe scoperto tutto attraverso l’iPad di lui che lei aveva collegato col suo iPhone. Nella serata di ieri è arrivata pronta la risposta, anche in maniera ironica, dell’ex ballerino di Amici ed attuale conduttore di Made in Sud, che ha negato tutto ciò respingendo il gossip che lo riguardava in prima persona.

Stefano De Martino, nuovo flirt per Belen

Nelle ultime ore, inoltre, si sono diffuse nuove rivelazioni anche per quanto riguarda la vita privata della stessa showgirl argentina. La donna sarebbe molto vicina ad un imprenditore napoletano, Gianmaria, visto anche che nella serata di ieri la modella è stata avvistata alla festa dell’uomo d’affari.