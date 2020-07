Francesco Pannofino, piange in diretta per il figlio: “Farei di tutto per lui”

Francesco Pannofino, piange in diretta per il figlio: “Farei di tutto per...

Ospite di ‘Vieni da me’, Francesco Pannofino ha parlato della sua vita privata, della sua passione calcistica e si è emozionato per il figlio.

Abbiamo imparato ad apprezzare Francesco Pannofino in qualità di attore poliedrico e di personaggio in grado di strappare sempre una risata. Qualche tempo fa, però, l’attore romano ha mostrato un lato maggiormente intimo della sua personalità nel salotto di ‘Vieni da Me‘ insieme a Caterina Balivo. Tutto è iniziato quando la conduttrice ha mostrato all’ospite una sua foto da bambino. L’attore ha cominciato con una battuta: “Non ero brutto, mi sono rovinato crescendo…”, quindi ha parlato di sua madre: “Mamma? Una donna molto energica, ha cresciuto due figli maschi scatenati”.

Come ogni genitore amorevole, anche il padre di Francesco voleva per il figlio il meglio e sapeva che lo studio era lo strumento che lo avrebbe aiutato ad avere una posizione migliore: “voleva che mi laureassi. È mancato da poco. All’inizio non sapeva che dire del mio lavoro, era perplesso, ma ho dimostrato di poter andare avanti con le mie gambe”.

Francesco Pannofino, le lacrime per il figlio

In un secondo momento la Balivo gli ha mostrato un video messaggio del figlio, in cui il ragazzo gli faceva i suoi auguri: “Papà, ciao. Ti faccio questo videomessaggio per darti un in bocca al lupo. Stai cantando e ci stai facendo divertire. Spacca tutto!”. Nel sentire quelle belle parole l’attore si è commosso e non è riuscito a trattenere le lacrime, quindi ha detto: “Lo amo , dicono che non bisogna essere amici dei propri figli, ma io un po’ lo sono. E poi bisogna capire i giovani, lo siamo stati anche noi”.

