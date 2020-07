Pisa Cittadella serie BKT: vederla in streaming e formazioni

La partita tra Pisa e Cittadella è l’anticipo del venerdì pomeriggio della Serie BKT: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Torna in campo la serie BKT a pochi giorni dall’incredibile promozione del Benevento, tornato in Serie A TIM con addirittura sette giornate di anticipo. Alle 18.45 di oggi c’è una bella sfida, con due squadre ancora in lotta per le prime posizioni, ovvero Pisa e Cittadella.

I padroni di casa sono alla ricerca di punti per restare agganciati alla zona playoff e affrontano la squadra veneta, che è al secondo posto, con nove punti di vantaggio proprio dai toscani. Una vittoria rilancerebbe le ambizioni dei pisani. La partita è visibile anche per gli abbonati a Dazn.

Pisa Cittadella: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questo pomeriggio allo Stadio Arena Garibaldi di Pisa sarà visibile anche in chiaro su Raisport + HD (57 del digitale terrestre) e Raisport (58). Il match valido per la serie BKT è anche su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky. Il fischio di inizio è alle ore 18.45 di oggi venerdì 3 luglio.

Pisa Cittadella, le due squadre in campo: le formazioni

Queste le squadre che scenderanno in campo nel tardo pomeriggio in Toscana:

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Gucher, De Vitis, Marin; Soddimo; Marconi, Masucci. All.: D’Angelo.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Adorni, Perticone, Benedetti; Branca, Iori, Vita; Gargiulo; Diaw, De Marchi. All.: Venturato.