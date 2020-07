Diaco piange in diretta: “Se ho perso la pazienza, chiedevo aiuto” – VIDEO

Diaco piange in diretta: “Se ho perso la pazienza, chiedevo aiuto” –...

Pierluigi Diaco, conduttore televisivo di ‘Io e te’, versa lacrime in diretta su Raiuno: “Se ho perso la pazienza, chiedevo aiuto”.

Il conduttore televisivo Pierluigi Diaco, oggi in diretta durante la trasmissione ‘Io e te’, in onda su Raiuno, si è lasciato andare a un amaro sfogo, terminato poi con le lacrime versate. In studio era ospite il suo collega Flavio Insinna.

Diaco nel corso della trasmissione ha spiegato a un certo punto: “Io ogni tanto come Flavio ho perso la lucidità, ho perso anche la pazienza. Ma se mi sono rivolto in maniera sgradevole, è perché chiedevo aiuto”.

Lacrime in diretta a ‘Io e te’ per Pierluigi Diaco

Poi ha proseguito: “Fare questo mestiere con la passione che ci mettiamo io e questa persona qui, porta anche a questo”. Diaco ha concluso il suo ragionamento: “Come accade a voi, nel vostro lavoro e nel vostro privato, di perdere la pazienza, accade anche a noi”. Nessun riferimento preciso alla presunta lite con Alberto Matano.

Il conduttore de ‘La Vita in diretta’ si sarebbe scontrato con Pierluigi Diaco fuori dagli studi della Rai ed in presenza dei dirigenti. Diaco ha chiarito: “Non ci sono state urla, scenate, né erano presenti dirigenti Rai… Mi chiedo come faccia a circolare un’indiscrezione falsa… Dettata da chi?”.