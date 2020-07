Tempesta d’amore, le anticipazioni dal 6 al 10 luglio

Appuntamenti da non perdere con le nuove puntate di Tempesta d’amore in onda su Canale5 dal 6 al 10 luglio 2020: ecco tutte le anticipazioni

Da non perdere gli appuntamenti con Tempesta d’amore con le puntate dal 6 al 10 luglio. Il bacio di Dirk non ha lasciato indifferente Linda con il suo ex marito che cercherà di corteggiarla ancora per mettere in difficoltà Andrè. Werner gli consiglierà di non cadere nelle provocazioni, ma ciò non servirà a nulla visto che Andrè farà una scenata di gelosia con Linda che non la prenderà bene. Durante il giorno del matrimonio di Jessica e Henry, Annabelle gli rovinerà il vestito.

Tempesta d’amore, le curiosità

Successivamente durante le puntate dal 6 al 10 luglio vedremo anche l’addio di una coppia: Franzi non intende più vedere Tim dedicandosi così alla sua carriera e ricevendo un’allettante proposta di lavoro nel nord della Germania. In aggiunta, Tim è spaventato per una partenza dell’amata le proporrà di aiutarla a trovare lavoro. Inoltre, il padre di Natascha sparirà nelle puntate a seguire con l’uomo che si presenterà a casa della figlia e mostrerà di non ricordare che Poppy è morta. Infine, Natascha deciderà di non dirgli come sono andate realmente le cose.