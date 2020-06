Alberto Matano, arriva la risposta alle accuse di Lorella Cuccarini

Alberto Matano è stato colpito da un’invettiva inattesa di Lorella Cuccarini, ecco qual è stata la risposta del conduttore de ‘La Vita in Diretta’.

Il finale di stagione de ‘La Vita in Diretta‘ è stato amaro. Oggi pomeriggio è stata data l’ufficialità dell’addio di Lorella Cuccarini e la conduttrice ha inviato una mail nella quale si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Dopo i doverosi ringraziamenti per la possibilità che le è stata concessa e i saluti commossi per le persone che le sono state accanto in questi mesi, la Cuccarini ha lanciato una violenta invettiva contro un collega.

Attaccando il collega, che non viene mai nominato, la conduttrice dice di aver dovuto affrontare un atteggiamento ostile e maschilista che non si sarebbe mai aspettata di trovare. Inoltre lo accusa di aver un ego sconfinato. Sebbene non faccia nomi, pare evidente che si riferisca ad Alberto Matano. Motivo per cui le colleghe della redazione le hanno scritto una mail di risposta, smentendo quanto diceva.

Alberto Matano risponde alla Cuccarini con un sorriso

Visualizza questo post su Instagram Grazie a tutti! ❤️ @vitaindiretta Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano) in data: 26 Giu 2020 alle ore 10:42 PDT

Difeso dalle colleghe e dai fan su Instagram, Alberto Matano non ci ha pensato nemmeno per un’istante a rispondere alla polemica innescata dalle parole di Lorella Cuccarini. O per lo meno lo ha fatto ignorando la situazione. In un post uscito qualche ora dopo la mail della collega, Matano saluta il pubblico de ‘La Vita in diretta’ con un selfie insieme a tutta la squadra del programma. Accanto allo scatto si legge: “Grazie a tutti!❤️ @vitaindiretta“.

Al post i fan hanno risposto ringraziando Alberto e tutta l’equipe per il lavoro svolto e la compagnia che hanno offerto, specialmente nei mesi difficili del lockdown. Nessuno di loro alimenta la polemica con toni esacerbati, ma qualcuno fa notare che gli dispiace che nella prossima stagione non ci sarà più la Cuccarini al suo fianco. Uno di loro scrive: Dov’è Lorella”, mentre sono molte di più le persone che si limitano a fare i complimenti al conduttore, smentendo di fatto le parole della collega. Una di loro esplicitamente scrive: “Mi dispiace per il comportamento di Lorella ha sbagliato”.