Temptation Island, chi sono Anna e Andrea: età, foto, la loro storia. Insieme formano una delle coppie pronte a partire per il viaggio che metterà a dura prova i loro sentimenti.





Inizia questa sera una nuova stagione del seguitissimo programma di Canale 5. Una delle coppie protagoniste dello show sarà quella composta da Anna e Andrea. Scopriamo qualcosa in più su di loro.

Temptation Island, chi sono Anna e Andrea: tutto quello che c’è da sapere su una delle coppie protagonista della nuova stagione del programma

Anna e Andrea sono pronti a mettere a dura prova il loro rapporto partecipando a questa nuova edizione della trasmissione di Canale 5. Tra di loro vi sono 10 anni di differenza e il loro amore è iniziato un anno e mezzo fa. La loro unione però è caratterizzata da forti diversità di vedute.

E’ stata Anna a voler partecipare al programma. Tra lei e il suo fidanzato non sono poco importanti infatti le differenze in merito alle prospettive sul loro futuro. Anna pensa infatti ad impegnarsi seriamente con Andrea, sposandolo e avendo un figlio da lui, mentre per il suo fidanzato la storia deve essere vissuta con più leggerezza e tranquillità.

Anna ha 37 anni e di professione è parrucchiera. Ha già due figlie di 11 e 9 anni. 10 anni più giovane di lei è invece Andrea che di anni ne ha 27 e vive con sua madre e suo fratello a Roma, lavorando nel ristorante della sua famiglia.

Inizialmente Anna, da subito innamorata di Andrea, ha dovuto fare i conti con la voglia del fidanzato di affrontare invece il rapporto in modo molto cauto, vista la differenza di età e di vedute sul futuro. Andrea infatti si è sempre dichiarato ancora non pronto ad affrontare la nascita di un bambino e la prospettiva di un matrimonio. Per questo per un anno il loro rapporto non è stato ufficializzato, fino a quando Anna ha deciso di troncare la loro relazione, suscitando così in Andrea la reazione di volersi legare ancora di più a lei.

Vedremo se nel corso delle puntate Andrea saprà dimostrare ad Anna il grande amore che ha sempre affermato di provare nei suoi confronti.