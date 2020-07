Stasera in tv – Temptation Island: Vip e Nip della puntata di oggi, 2 luglio

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2020, condotto da Filippo Bisciglia, inizierà oggi, 2 luglio: tutte le anticipazioni

Tante saranno le novità che riguardano il programma ideato da Maria De Filippi Temptation Island 2020, a partire da come saranno composte le coppie scelte, divise fra Vip e Nip.

Il reality estivo per eccellenza inizierà alle ore 21.20 su Canale 5. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni su ciò che accadrà questa sera in tv.

Leggi anche –> Stasera in tv – Ogni cosa è illuminata: anticipazioni di oggi, 2 luglio

Temptation Island 2020: Vip e Nip insieme

La nuova stagione di Temptation Island, come da tradizione condotta da Filippo Bisciglia, accoglierà due coppie Vip e quattro Nip. La novità non sconvolgerà, però, il format che comprenderà il mitico falò, il rinomato pinnettu e tutte le stuzzicanti e scomode situazioni a cui Tentation Island ci ha abituati. Maria De Filippi, produttrice del reality, ha raccontato: “La gestazione è stata sicuramente molto laboriosa. Soprattutto per il Covid. Si sono scelte le coppie di fidanzati molto tempo prima, ed è stato chiesto alle coppie di cercare di autoisolarsi, anche se non più obbligatorio. Stessa cosa è valsa per i tentatori e le tentatrici, come per i single e le single. Abbiamo fatto a tutti i partecipanti gli esami sierologici a tappeto e a cadenza periodica, ancora prima che partissero, e continuiamo a farla all’interno del villaggio. Abbiamo poi obbligato tutto il personale a restare dentro il resort. Sono chiusi in una bolla di vetro, ma era necessario cautelarci e cautelare”.

Il magico luogo che accoglierà per 21 giorni le scoppiettanti coppie sarà l’Is Morus Relais e a tentarle ci penseranno undici donne e dodici uomini single.

Temptation Island 2020, le coppie:

Antonella Elia e Pietro Delle Piane;

e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso;

e Valeria e Ciavy;

Sofia e Alessandro;

Anna e Andrea;

Annamaria e Antonio.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI