Incidenti stradali durante il lockdown: ecco il dato che nessuno si aspettava

Dall’analisi degli incidenti stradali durante il lockdown emerge un grosso calo, ma non un azzeramento: registrate decine di vittime.

Quanti sono stati gli incidenti stradali nel periodo del lockdown? La risposta sta nei dati appena diffusi da Polizia Stradale e Carabinieri. E si tratta di numeri che, in confronto a quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, mostrano un forte calo. Ma non l’azzeramento che in molti hanno immaginato. Anche in piena emergenza Coronavirus migliaia di mezzi hanno continuato a circolare nelle strade, e non tutti erano autorizzati…

La curva degli incidenti in piena emergenza Coronavirus

Nel periodo di blocco totale il numero degli incidenti ha segnato un -72% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre a partire dal 3 maggio, con le prime riaperture, il calo si è ridotto al 40,4%. I periodi presi in considerazione sono tre. Il primo è l’era pre-Covid, dal 1° gennaio al 29 febbraio scorsi: in due mesi si sono verificati 10.033 incidenti, 475 in meno (il 4,5%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma nello stesso arco di tempo sono aumentate le vittime, passando da 217 a 229 (+5,5%).

Dal 1° marzo al 3 maggio, invece, il calo è stato come detto del 72%, con gli incidenti diminuiti dai 12.212 del 2019 ai 3.414 del 2020. In calo del 70,2% anche le vittime, scese da 275 a 82. Il terzo periodo preso in esame, infine, è quello delle riaperture, che va dal 3 maggio al 24 giugno. In questa finestra temporale si sono registrati 6.587 incidenti, il 40,4% in meno rispetto al 2019 quando furono 11.048, e 167 vittime, il 34,3% in meno (erano 254 l’anno scorso). La speranza è che il trend continui al ribasso anche a emergenza terminata…

