Ben tre episodi drammatici, situazione incidenti A22 tragica con anche delle vittime ed un ferito grave. Accade tutto in neanche due ore.

Ben tre incidenti sulla A22 Brennero-Modena hanno causato enormi disagi questa mattina, lunedì 8 giugno 2020, alla viabilità nella bassa Lombardia. Purtroppo ci sono delle vittime.

Due dei tre sinistri sono infatti risultati mortali, con un bilancio tragico in totale di due decessi e di un ferito grave. La AREU, Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia, ha fornito alcuni dettagli relativi agli incidente sulla A22. Poco prima delle ore 09:45, in direzione nord lungo il tratto Mantova Nord-Pegognaga c’è stato il primo morto. A distanza di un ora ecco il secondo dei tre incidenti sulla A22, e che pure in questa circostanza ha avuto un epilogo tragico.

Incidenti A22, lunghe code per ore hanno rallentato il traffico

Ed ancora, mezzora dopo, alle ore 11:10, questa volta in direzione sud, alcuni mezzi pesanti hanno dato origine ad un tamponamento a catena. Qui una persona ha rimediato delle lesioni gravi, tali da dovere fare scattare un ricovero urgente in ospedale. Sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale, oltre che non poche ambulanze. Presenti anche degli elicotteri di soccorso. La circolazione si è fermata per ore dando origine anche a code lunghe in alcuni casi fino a 5 km. In particolare tra Nogarole Rocca e Mantova Nord e tra Mantova Nord e Mantova Sud.

