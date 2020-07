Fedez bersagliato sui social per l’errore ortografico: “Vai a studiare”

Dopo aver postato una foto corredata da un grave errore di ortografia, Fedez è stato bersagliato da utenti Instagram che gli consigliano di tornare a scuola.

In questi ultimi anni siamo stati abituati a vedere l’eccessiva attenzione degli utenti social per le attività di Fedez e Chiara Ferragni. La coppia ha conquistato una fan base così ampia da aver raggiunto una notorietà trasversale. E’ una logica conseguenza, dunque, che ognuno dei loro post venga commentato da milioni di utenti e che quelli più controversi siano bersaglio di feroci critiche.

Leggi anche ->Chiara Ferragni incinta | “La prova cancellata troppo tardi da Fedez”

Tra le critiche ricorrenti c’è quella di esporre il figlio alla vita pubblica in un’età in cui non può decidere se desidera o meno tale attenzione. La coppia, infatti, ha deciso di pubblicare foto e video riguardanti il figlio Leone sin dai primi giorni di vita. Le polemiche più feroci, però, si sono verificate quando, per festeggiare il compleanno di Fedez, loro ed alcuni amici hanno affittato un supermercato e si sono filmati mentre rovinavano del cibo.

Leggi anche ->Fedez e Chiara Ferragni in vacanza in Liguria: dove hanno alloggiato?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Fedez, l’errore ortografico lo espone agli attacchi degli utenti social

Nell’ultimo periodo, i “Ferragnez” hanno dedicato molto del loro spazio social al figlio e alla sua prima amicizia femminile. Si tratta di una bimba coetanea di Leone con la quale è evidente che il piccolo ha sviluppato un’ottima intesa. Qualche giorno fa Fedez ha pubblicato un video in cui viene immortalato il primo bacio a stampo che si sono dati i due bambini. Una scena tenera che ha fatto emozionare e commuovere molti utenti.

In una delle ultime storie, il rapper ha pubblicato una foto in cui sembra che i due bimbi stiano bisticciando. A commento dello scatto ha scritto: “Prima crisi cognugale”. L’evidente errore ortografico ha triggerato il popolo di Internet che ha cominciato a commentare con insulti e critiche. I messaggi contro Fedez sono davvero tanti, ma possono essere riassunti da uno di questi “Ma studiare no?”.