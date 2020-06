Circolano voci insistenti che parlano di una Chiara Ferragni incinta. Ed a sostegno di ciò spunta un post realizzato da Fedez, molto controverso.

Si susseguono con grande insistenza le voci relative ad una Chiara Ferragni incinta. E per la signora Fedez sarebbe la seconda volta. In molti stanno parlando di una sorellina prossimamente in arrivo per il piccolo Leone.

E tali rumors sono sorti proprio su iniziativa della influencer più famosa del mondo, che qualche settimana fa parlò così, all’improvviso, della cicogna. Da allora non sono mancate congetture e sospetti su delle presunte, improvvise rotondità che andrebbero a connaturare il fisico della 33enne fashion blogger di Cremona. Certo è che sia da Chiara Ferragni incinta (ma col condizionale) che da Fedez non sono giunte le sperate conferme. I fans sia dell’uno che dell’altra sono in trepidante attesa. Si registra però una dichiarazione di Marina Di Guardo, la mamma di Chiara, concessa allo stesso Fedez che la stava filmando con lo smartphone.

Chiara Ferragni incinta, “Fedez ha tolto il video”

“Tra poco vi arriverà una bambina e sarà innamorata solo di te!”, ha detto la Di Guardo al proprio genero. E questa sembra la prova più schiacciante. Tra l’altro Fedez poi ha rimosso il suddetto filmato. Come mai? Forse la verità la conosceremo solamente tra qualche mese.

