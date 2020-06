Tutte le cose che avreste sempre voluto sapere sulle navi

Le curiosità sulle navi da sapere assolutamente prima di partire per una vacanza.

Per questa estate 2020 avete deciso di partire per una vacanza in nave? Oppure avete optato per un traghetto come mezzo di trasporto? Bene, se non siete timorosi dell’acqua sarete pronti a godervi uno spettacolo unico, ossia quello del viaggio in mare. Essere a bordo di una nave ha da sempre un fascino particolare perché ci si sente come partecipi di un’avventura unica e speciale, ma ci sono delle curiosità su queste imbarcazioni che forse non conoscevate.

Le cose più curiose da sapere sulle navi

Grazie a Focus scopriamo allora quali sono le curiosità più interessanti e incredibili sulle navi.

La prima cosa da sapere è che a oggi la nave più grande del mondo è la Allure of The Sea della Royal Caribbean. Per aggiudicarsi questo primato sappiate che è grande circa 360 metri, larga 47 e pesa circa 225mila tonnellate.

Il naufragio più grande della storia non è quello del Titanic, sicuramente molto famoso, ma quello della Wilhelm Gustloff, un piroscafo trasformato in nave ospedale nella Seconda Guerra Mondiale che è stato colpito da dei siluri sovietici affondando e causando la morte di quasi 10mila persone.

Il recupero più imponente di una nave che sia mai stato fatto è quello della Costa Concordia, naufragata nel 2012 all’Isola del Giglio.

La prima nave da crociera di cui si conosce l’esistenza fu la Francesco I, costruita a Castellammare di Stabia nel 1831.

Se amate divertirvi sappiate che la Yacht Island Design a Nottingham in Inghilterra, è un’azienda specializzata nella creazione di navi che sono a metà tra le imbarcazioni di lusso e i parchi divertimento. Potrete scegliere uno yacht che sembra un’isola tropicale, o una città del futuro. Attenzione però. A oggi non ne è stato ancora realizzato concretamente nemmeno uno.

Queste sono solo alcune delle curiosità che si possono trovare navigando nel web sulle navi. Calcolate che da quando l’uomo ha iniziato a usare le prime zattere a oggi è passato moltissimo tempo e ci sono state anche molte evoluzioni.

In ogni caso, ciò che resa emozionante è la sensazione di salire su una nave e sentire il mare che sferza la chiglia con le onde. Vi sentirete dei veri avventurieri pronti a conquistare nuove terre.