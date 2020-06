Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, pubblica la sua prima canzone: ecco alcuni retroscena interessanti sulla partecipazione dei genitori.

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, si sta affacciando sul panorama del mondo musicale. A soli 19 anni d’età, la Carrisi ha composto il suo primo brano, “Ego”, che ha già diffuso online. Sulle pagine del settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” padre e figlia hanno raccontato la storia della canzone, svelando retroscena e segreti. Jasmine ha raccontato che Al Bano e Loredana sono stati fondamentali nella scelta del titolo della canzone: “Il titolo è stato l’unica cosa che abbiamo scelto insieme io, mio padre e mia madre. È una parola contenuta nel brano. Il pezzo è piaciuto a tutti quelli che mi hanno ascoltato, famiglia e amici, e allora abbiamo deciso di pubblicarlo”. Il testo della canzone, invece, è stato scritto senza l’intervento dei genitori. Al Bano ha raccontato: “Il pezzo se lo è scritto da sola, ha chiesto aiuto al mio collaboratore Alterisio Paoletti e poi ha fatto tutto lei, senza chiedermi nulla”.

Jasmine Carrisi, retroscena dei genitori durante la creazione della sua prima canzone

Jasmine Carrisi ha confessato: “Magari diranno che sono raccomandata, ma io cerco di avere una personalità diversa da mio padre”. La figlia del celebre cantante Al Bano ha spiegato di aver sempre avuto un grande passione per la musica e per l’arte, sicuramente grazie al fatto che seguiva spesso il padre nei concerti. Con la pubblicazione di questo primo brano “Ego” spera di poter entrare seriamente nel mondo della musica. Su Loredana Lecciso racconta: “Mia madre in realtà sperava che ci provassi: è sempre stata convinta che questa sarebbe stata la mia strada, ci credeva molto, ma finora non mi sono mai applicata”. Nel frattempo la ragazza continuerà a frequentare l’Università di Milano, per poter avere un’alternativa in caso la carriera musicale non dovesse decollare.

