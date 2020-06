La splendida Diletta Leotta: che gambe della giornalista in bella mostra sul suo profilo Instagram. Migliaia di fans vanno in visibilio.

Come al solito Instagram è il suo regno, e se Diletta Leotta sfodera le gambe poi non ce n’è proprio più per nessuno. La 28enne giornalista sportiva, volto di punta dell’emittente DAZN, si mostra così in due scatti concessi nella mattinata di lunedì 29 giugno 2020.

A gioire sono i suoi ammiratori. Lo spettacolo che si para davanti agli occhi di chi ha l’ottima idea di visitare il profilo Instagram della meravigliosa catanese è di quelli capaci di aggiustare l’inizio della settimana. Lei è seduta, con aria un pò sorniona. E scrive: “Vita da stadio”, mentre si trova al ‘Meazza’ di Milano per impegni di lavoro.

Visualizza questo post su Instagram Vita da stadio ⚽️🏟📖🤓 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 29 Giu 2020 alle ore 2:15 PDT

Diletta Leotta gambe, i followers perdono la testa con questo post

Di solito siamo abituati a vedere la siciliana anche in pose più conturbanti. Non mancano scatti ed anche video di lei che ad esempio indossa tutine succinte e si concede qualche bella sessione di fitness. Oppure a volte è capitato di vederla in accappatoio mentre è intenta a prepararsi in camerino. Questa volta però il dettaglio delle sue gambe rende Diletta Leotta più desiderabile che mai. Sono foto come questa che le hanno consentito di potenziare la sua già popolarissima immagine.

