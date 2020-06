Diletta Leotta regina della montagna fa il pieno di like – VIDEO

La bella giornalista sportiva Diletta Leotta, regina della montagna in completo attillatissimo e in compagnia di Daniele Scardina, fa il pieno di like.

Con 6,6 milioni di follower su Instagram, Diletta Leotta è sicuramente uno dei personaggi italiani più seguiti sui social. Ogni suo scatto conquista il pubblico degli internauti e anche le ultime foto pubblicate hanno fatto il pieno di like.

L’inviata da bordo campo di DAZN, in attesa della ripresa del campionato, assieme al fidanzato Daniele Scardina, si è concessa una bella giornata in montagna. Insieme anche a diversi loro amici, i due hanno preso parte a una bella e salutare sessione di trekking sulle alture di Grignetta, nel territorio di Lecco.

L’avventura in montagna è stata documentata da una serie di foto in cui la giornalista appare come al solito bellissima ed in forma smagliante, nel suo completo attillatissimo. Scrive Diletta Leotta: “La vita è un viaggio da fare a piedi, in salita… Ma insieme agli amici”. Il post, pubblicato nelle scorse ore, ha fatto il pieno di like: quasi 650mila utenti hanno infatti apprezzato le foto pubblicate dalla bella inviata di DAZN, che è pronta a ricominciare con i commenti a bordo campo.