Antonella Clerici, c’è un nuovo membro in famiglia: la reazione della figlia

Antonella Clerici, il nuovo membro in famiglia fa impazzire i fans: è tenerissimo, ecco quale è stata la reazione della figlia Maelle.

Antonella Clerici ha annunciato l’entrata in famiglia di un nuovo membro, pubblicando una sua foto su Instagram. I fans ne sono rimasti ammaliati, ma chissà cosa ne pensano il compagno Vittorio Garrone e la prima figlia adottiva dei due, Maelle. I followers della ex conduttrice di “La prova del cuoco” si sono subito innamorati del nuovo partecipante: Antonella si merita la tenerezza e la gioia di un nuovo arrivato, dopo tutto ciò che ha sofferto per via dell’allontanamento dal suo storico programma televisivo. La Clerici ha abbandonato il caos della città già da tempo, per trasferirsi in campagna e dedicarsi completamente alla sua serenità e alla sua famiglia.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Antonella Clerici “abbandona” la figlia Maelle e fugge con Vittorio

Antonella Clerici, ecco chi è il nuovo arrivato

Il nuovo arrivato in famiglia è un bellissimo esemplare “cucciolo” di mucca highlander, di colore bruno. Antonella Clerici ha pubblicato una foto del piccolo mentre corre in mezzo alla natura, nell’erba verde. Maelle sarà stata sicuramente felicissima della novità: Antonella ha sempre raccontato, infatti, che la piccola di casa ama davvero moltissimo stare a contatto con gli animali e con la natura, per cui ci immaginiamo che avrà sicuramente apprezzato l’arrivo della piccola mucca. La famiglia della Clerici e Garrone si allarga sempre di più: prima di tornare davanti alle telecamere, con la nuova stagione, ci auguriamo che lei possa trascorrere una piacevole estate!

Visualizza questo post su Instagram Nuovo cucciolo #muccahighlander ❤️ il cerchio della vita… Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 28 Giu 2020 alle ore 6:40 PDT

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!