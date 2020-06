Scandalo Joanna Dennehy: la killer sta insieme alla compagna di prigione

Joanna Dennehy, madre di due figli, ha pugnalato a morte tre uomini nel giro di 10 giorni: persino il suo avvocato ne era terrorizzato.

La notizia ha destato un certo scalpore in Inghilterra e non solo: la sadica killer Joanna Dennehy si sarebbe messa insieme a una “collega” conosciuta nella prigione di massima sicurezza in cui è detenuta dopo aver brutalmente pugnalato a morte nel 2013 tre uomini nell’arco di 10 giorni in una gelida follia omicida, spinta da una “brama di sangue”, per poi abbandonare i cadaveri in un fossato a Peterborough, nella contea del Cambridgeshire, con l’aiuto di due complici.

Leggi anche –> Filottrano: omicidio-suicidio, marito e moglie morti in casa

Leggi anche –> Padre non accetta la separazione dalla moglie, strangola i figli e si uccide

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’ennesimo colpo di scena di Joanna Dennehy

Johanna Dennehy si è a quanto pare innamorata di Emma Aitken, una 25enne che sta scontando l’ergastolo per aver ucciso un uomo sette anni fa. La giovane è stata imprigionata nel carcere di Low Newton, Durham, insieme al padre Vincent Aitken, 44 anni, e al fidanzato Nathan Doherty, 27 anni, nel 2013, dopo che il corpo martoriato e bruciato di Barry Smith è stato scoperto fuori dal Kilburn Welfare Social Club.

Una fonte che preferisce restare anonima ha dichiarato al Mirror: “La prigione è di fatto blindata, ma Joanna è andata a fare il bucato e si è poi appartata in cucina con Emma. Gli altri detenuti hanno paura di Joanna per via del delitto che ha commesso e del suo atteggiamento. Non è certo una persona con cui stringere amicizia…”. Il suo ex partner e padre dei suoi figli, John Treanor, ha raccontato che è sempre stata “gelosa e offensiva”, specialmente con le altre mamme. La nuova “fiamma” è avvisata…

EDS