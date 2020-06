Romina Power, lutto gravissimo: morta la sorella Taryn

Gravissimo lutto per Romina Power, è morta sua sorella Taryn: “La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita!” ammette la star.

Gravissimo lutto per Romina Power, cantante italiana di fama internazionale. Sua sorella Taryn, 67 anni, è morta ieri sera nel Wisconsin, Stati Uniti, dove abitava. La donna, che in giovinezza era stata una fantastica attrice, recitando in ben otto film, era la secondogenita del divo hollywoodiano Tyrone Power e della di lui seconda moglie Linda Christian. La terribile notizia della sua morte l’ha data per la prima volta proprio Romina, attraverso Instagram. A Taryn era stata diagnosticata una grave forma di leucemia circa un anno e mezzo fa, e da quel momento non aveva mai smesso di lottare contro la malattia.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Al Bano, la rivelazione del fratello sulla separazione con Romina Power

Visualizza questo post su Instagram ❤️Taryn Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 27 Giu 2020 alle ore 1:32 PDT

Romina Power, il ricordo della sorella Taryn su Instagram

Nata nel 1953, Taryn Power era madre di quattro figli e nonna di altrettanti nipoti. Ha frequentato per anni la tenuta di Cellino San Marco dove la sorella Romina vive con il marito, Albano. Negli anni Settanta si era parlato addirittura di un flirt con Franco Carrisi, fratello del cognato, che però è stato recentemente smentito. Nelle ultime ore la cantante ha ricordato al sorella pubblicando diverse fotografie della loro giovinezza insieme su Instagram. Ha scritto: “Mia sorella Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata da i suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno e mezzo contro la Leucemia. Lascerà un vuoto immenso poichè era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosità e amore per gli animali , la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita!”. Domani era prevista la partecipazione di Romina Power a Domenica In, ma dato il lutto la sua presenza potrebbe saltare.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!