Romina Power, chi era la sorella Taryn morta di leucemia: vita e carriera

La sorella di Romina Power, Taryn, è morta nelle scorse ore a causa della leucemia. Scopriamo qualcosa in più su di lei: vita e carriera.

Taryn Power, secondogenita della stella Hollywoodiana Tayron e sorella minore di Romina, è deceduta ieri nella sua casa in Wisconsin. L’attrice americana aveva 67 anni e lottava da anni contro un grave forma di leucemia. Il periodo di malattia lo ha trascorso interamente nella fattoria che gestiva insieme al terzo marito nella riserva indiana Wennebago, ad eccezione del periodo del 2019 in cui ha recitato in Italia nel film di Antonello Belluco, ‘Sulle mie spalle’.

La tragica scomparsa di Taryn è stata commentata in questo modo dalla sorella Romina: ”

Mia sorella , Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata da i suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno e mezzo contro la Leucemia. Lascerà un vuoto immenso poiché era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosità e amore per gli animali , la natura e per i meno fortunati”.

Chi era la sorella di Romina Power, Taryn

Nata a Los Angeles il 13 settembre del 1953, Taryn era la secondogenita di Tyrone Power e della seconda moglie dell’attore Linda Christian. I genitori hanno divorziato nel 1956, così lei e la sorella Romina (più grande di 2 anni) si sono trasferite in Messico dalla nonna. Nel 1959, il padre è morto in seguito ad un arresto cardiaco e le due sorelle Power si sono trasferite dalla madre a Roma. Durante l’infanzia Taryn è stata costretta a spostarsi in continuazione per seguire la madre: dopo l’Italia, ha vissuto in Spagna e Inghilterra. Proprio nel Regno Unito ha completato gli studi dell’obbligo e cominciato una carriera nel mondo del Cinema.

La carriera come attrice non è mai decollata del tutto. Taryn ha preso parte solamente ad 8 pellicole, le più importanti delle quali sono ‘Il Conte di Montecristo‘ (adattamento del romanzo del 1975) e ‘Sinbad e l’occhio della tigre‘ (1977). Nel corso della carriera ha fatto qualche comparizione in serie tv come ‘Nel tunnel dei misteri con Nancy Drew e gli Hardy Boys’ (1977) e ‘Matt Houston’ (1985). Negli anni ’90 ha deciso di abbandonare la carriera cinematografica per dedicarsi alla famiglia.

Decisamente movimentata la sua vita privata. Nel ’75 ha avuto una breve liason con l’attore Richard Chamberlain e con il musicista Lucio Battisti. Il primo grande amore, però, è stato il fotografo Norman Seeff, dal quale ha avuto la prima figlia e con il quale si è sposata nel ’78. Divorziata nel 1982, lo stesso anno ha conosciuto la Rockstar Tony Fox Sales. Tra i due è stata passione immediata e lo stesso anno si sono sposati. Da questo secondo matrimonio sono nati due figli. Negli anni ’90, Taryn è convolata a terze nozze con William Greendeer, dal quale ha avuto la quarta figlia. Insieme al terzo marito si occupava di gestire una fattoria in una riserva naturale indiana.