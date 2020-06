Pupo, rivelazione su Romina e Al Bano: “Una sofferenza atroce”

Novità importanti per quanto riguarda il futuro del Grande Fratello Vip. Pupo è stato confermato e ha svelato il retroscena su Romina e Al Bano

Pupo sarà ancora l’opinionista del Grande Fratello Vip, arrivato alla quinta edizione con il solito conduttore Alfonso Signorini. Lo stesso cantante ha svelato ai microfoni del settimanale Chi che vorrebbe vedere nella casa più spiata dagli italiani Romina Power: “Mi piacerebbe vederla in confessionale così da poterla finalmente studiare”. Poi ha aggiunto novità e retroscena sulla storia d’amore con Al Bano tra tira e molla: “La loro presa per i fondelli nei nostri confronti fa parte dello spettacolo. Ma credo di non tradire Al Bano se dico che ha sofferto così tanto quando Romina lo abbandonò che, nel momento in cui ha superato quel dolore, ha messo la parola fine alla storia”.

Pupo, le novità per il GF Vip

Durante la lunga intervista lo stesso Pupo ai microfoni di Chi ha svelato i possibili concorrenti con l’edizione che partirà ufficialmente a settembre. Inoltre, secondo quanto pensa il cantante italiano Al Bano e Romina Power “fanno quello che la gente vorrebbero che facessero, vanno incontro all’esigenza del loro pubblico”. Infine, nelle ultime settimane dopo un’intervista lo stesso Al Bano è stato criticamente duramente con il cantante pugliese che ha svelato a DiPiù: “Non ho paura della povertà”. Nel frattempo sono arrivate soltanto critiche nei suoi confronti durante il periodo della quarantena.