Kelly Asbury | morto il regista di Shrek 2 e di tanti altri cartoons

Il nome di Kelly Asbury era molto noto nell’industria cinematografica per via dei suoi celebri lavori. Il regista si è purtroppo spento in queste ore.

È morto il regista Kelly Asbury, direttore dietro alla cinepresa di tanti famosi ed apprezzati film di animazione. Aveva 60 anni ed a portarlo via è stato un cancro, contro il quale Asbury lottava da tempo. I suoi lavori più noti sono ‘Shrek 2’ e ‘Spirit: Cavallo Selvaggio’. Ma Kelly Asbury aveva collaborato anche per la realizzazione di altre opere filmiche a cartoni.

LEGGI ANCHE –> Pupo, rivelazione su Romina e Al Bano: “Una sofferenza atroce”

Di seguito le più note.

Toy Story

Frozen

Galline in Fuga

The Nightmare before Christmas

La Bella e la Bestia

Kung Fu Panda

Il Principe D’Egitto

Il suo ultimo lavoro era stato ‘Pupazzi alla Riscossa’, uscito nei cinema di tutto il mondo l’anno scorso. Invece nel 2017 il regista si rese autore delle riprese de ‘I Puffi – Viaggio nella Foresta segreta’.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Alberto Matano, arriva la risposta alle accuse di Lorella Cuccarini

Kelly Asbury, addio al regista di tanti celebri film di animazione

Il regista era nato il 15 gennaio 1960 a Beaumont, in Texas. Il decesso ha avuto luogo venerdì 26 giugno nella localià statunitense di Encino, in California. Lui non era solo un film director ma anche uno sceneggiatore, doppiatore ed illustratore. La sua carriera era cominciata nel 1982 con una lunga e proficua collaborazione con i Walt Disney Animation Studios. Lì Asbury rimase fino al 1995, quando passò poi alla DreamWorks Animation. Nel 2009 poi si ebbe di nuovo il ritorno alla Disney. Incaricò che lasciò nuovamente nel 2013. Nel corso della sua vita si è sposato due volte. Prima con Loretta Weeks nel 1990 – e dalla quale ha divorziato nel 2006 – e poi con Jacquie Boggs. Quest’ultima, portata all’altare nel 2011, era ancora la sua attuale moglie.

LEGGI ANCHE –> Top Dieci, la battuta di Magalli sulle mogli di Al Bano: gelo in studio